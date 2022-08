Twee doden bij schietpartij in een woning in Roermond

WOII-veteranen komen niet naar herdenkin­gen vanwege chaos op Schiphol

Twaalf Amerikaanse veteranen die Nederland bevrijdden in de Tweede Wereldoorlog komen volgende maand niet naar de herdenkingen rond operatie Market Garden in Nijmegen. De chaos op Schiphol houdt ze thuis, zegt de stichting Best Defense Foundation, die hen begeleidt.

19:53