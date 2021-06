Twee doden door treinongeval op overweg in het Friese Boazum

Versprei­der van complotthe­o­rieën over pe­do-netwerken opgepakt

3 juni De politie heeft een van de drie mannen opgepakt die achter de complottheorieën zitten over vermeende netwerken van pedofielen onder hooggeplaatste Nederlanders. Het gaat om de 53-jarige Wouter R, die net als twee in het buitenland verblijvende complotdenkers al jaren verhalen verspreidt over pedo-netwerken. Mede daardoor werd RIVM-topman Jaap van Dissel al talloze malen bedreigd.