Twee doden en drie gewonden bij frontale aanrijding tussen drie voertuigen in Noord-Holland

Met video Teken zitten ook overal in de tuin: ‘Zelfs in kort gemaaid gras zijn ze gevonden’

Wie denkt dat teken alleen in struiken zitten, komt bedrogen uit. Bij een steekproef in tuinen kwamen de beestjes zelfs uit het kort gemaaide gras tevoorschijn. ‘We moeten ook alert zijn na het spelen of werken in de tuin.’

9 juli