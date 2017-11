Twee doden in achtertuin bij drugslab in Kaatsheuvel

Traumahelikopter, ambulances, brandweer en politie rukten uit nadat de twee slachtoffers in de tuin waren gevonden. Ze werden al gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. De twee zijn vermoedelijk overleden na het inademen van chemische stoffen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is volgens de politie lichtgewond. Volgens verschillende buurtbewoners maken de slachtoffers deel uit van een gezin. De Veiligheidsregio Midden en West-Brabant drukt omwonenden op het hart om de hulpdiensten de ruimte te geven. ,,Er zijn veel hulpdiensten aanwezig, geef ze de ruimte."

Drugslab

De twee dodelijke slachtoffers zouden zijn gevonden in de tuin van een woning die te koop staat aan het Prins Mauritsplein. De omgeving van het huis is door de politie afgezet als 'plaats delict'. De brandweer verricht metingen bij de woning. Mogelijk zijn de twee slachtoffers omgekomen door een ongeval in het drugslab.

Ook de Landelijke Faciliteit Ontmanteling is inmiddels in Kaatsheuvel. Dat is de afdeling van de politie die gespecialiseerd is in het veilig ontmantelen van drugslaboratoria.