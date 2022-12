Twee geweldsincidenten in korte tijd bij Leidse studentencorps Minerva

Alweer haalt Leidse studentenvereniging Minerva negatief het nieuws vanwege een geweldsincident. Een bestuurslid is op non-actief gezet nadat hij een ander lid meermaals heeft geslagen. Twee weken terug werd bekend dat een lid bijna is gewurgd tijdens een Halloweenfeest.

De zaak draait om een gestolen schildje uit de sociëteit van de vereniging. Het betreffende bestuurslid ‘heeft daar agressief op gereageerd,’ vertelt Minerva-voorzitter Daan Yesilkagit aan het Leidse universiteitsblad Mare. ,,Daar zijn we allemaal erg van geschrokken. We hebben besloten het bestuurslid op non-actief te stellen zodat we het eerst goed kunnen laten uitzoeken door ons tuchtcollege.”

Het Minerva-bestuur heeft de gemeente en de universiteit op de hoogte gesteld. De politie is eveneens ingelicht. Een aangifte ligt er echter nog niet. Onduidelijk is voorlopig waarom het Minerva-lid het schildje ontvreemdde. In het studentencorps is het echter traditie om bepaalde items mee te nemen. Het wordt vaker geprobeerd door leden.

Halloween-feest

Het is het tweede geweldsincident bij Minerva in twee weken tijd. Eind november onthulde Mare al dat de politie een onderzoek is gestart na een Halloween-feest op de sociëteit aan de Breestraat. Hierbij zou de de keel van een student zo lang zijn dichtgeknepen, dat het slachtoffer bewusteloos raakte. De dader zou door omstanders van het slachtoffer zijn getrokken.

De man is bebloed afgevoerd door de ambulance en hield aan de aanval een hersenschudding en hechtingen aan het achterhoofd over. Het Minerva-bestuur wilde over de aard van het incident geen mededelingen doen, maar ontkende het niet. De Leidse politie liet aan universiteitsblad Mare weten dat het slachtoffer aangifte zou doen wegens zware mishandeling. Ook Minerva zou bij de politie melding hebben gemaakt van zware mishandeling.

De universiteit zelf werd pas ingelicht nadat het incident de pers haalde. Het college van bestuur was ‘not amused’ daarover en riep Minerva op het matje.

Geweldsincidenten

Leidse Studenten Vereniging Minerva stamt uit 1814 en is daarmee met het Groningse Vindicat de oudste studentenvereniging van het land. Hoewel Minerva in het verdere verleden veel vaker met geweldsincidenten in het nieuws kwam, is het de laatste jaren rustig bij het Leidse corps. Vooral Vindicat haalde recentelijk negatief de pers met wangedrag.