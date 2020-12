Twee gewonden bij brand in appartementencomplex Hendrik-Ido-Ambacht

Maarten (29) staat in onderbroek en hemd in de vrieskou en beseft: maar net ontsnapt aan vuurzee

6 december Verdwaasd stond Maarten van Essen in de vrieskou. Hij had alleen een onderbroek en shirt aan zijn lijf. Maar dat was bijzaak. Wat telde was dat hij ternauwernood aan een vuurzee was ontsnapt. ,,Ik heb echt geluk gehad”, zegt hij.