Twee jaar corona in Nederland: hoeveel weet jij nog?

Zelfs kinderen in groep 8 gebruiken deze illegale ‘nicotine­zak­jes’: ‘Het is een zorgwekken­de trend’

Ze zijn middelbarescholier of zitten soms zelfs nog in groep 8. En ze gebruiken verslavende, illegale ‘nicotinezakjes’. Dat zijn kleine zakjes met kruiden of poeder en nicotine, die je tussen je voortanden en bovenlip stopt. Nicotine wordt zo razendsnel opgenomen in je lichaam. Een zorgwekkende trend, zegt Trimbos.

26 februari