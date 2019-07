Twee jaar nadat Melissa overvaller overmeesterde, werken de twee samen: ‘Mijn ellende eindigde bij haar’

Normaal zou dit verhaal daar zijn afgelopen, maar in dit geval zit Regilio een kleine twee jaar later in de Haagse wijk Loosduinen bij Melissa thuis aan de eettafel. Nog voordat zijn straf erop zat, had hij al contact met haar gezocht. ,,Ik wilde mijn excuses aanbieden en haar bedanken. Toen ik werd gearresteerd dacht ik: nu is het afgelopen. Zo zag ik het. Maar in de gevangenis besefte ik: nee, dit is mijn kans op een nieuw begin.’’



Zo op papier lijkt het te mooi om waar te zijn. Zeker bij iemand die tot dusverre nooit veel tekenen van berouw toonde als hij na een overval weer eens tegen de lamp liep. ,,Dat snap ik’’, reageert Regilio (48) nuchter. ,,Ik heb er een enorme zooi van gemaakt. Ik denk dat ik alle benzinepompen in Den Haag wel een keer heb overvallen.’’



Hij was niet heel goed in zijn ‘vak’. ,,Ik werd vaak gepakt. Ik denk dat ik alles bij elkaar 20 jaar van mijn leven vast heb gezeten.’’