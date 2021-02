Twee kankerpatiënten mochten geen prik, maar kregen hem toch

Afgelopen donderdag liep een wanhopige 78-jarige man binnen bij de priklocatie van de GGD in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven. Hij heeft leukemie, in maart wacht hem een chemokuur. Hij legt uit dat hij dolgraag wil worden ingeënt nu hij nog fit is. En dat hij, ondanks steun van zijn oncoloog en huisarts, geen afspraak kon maken bij de landelijke GGD-centrale, omdat hij geen uitnodiging heeft. Na overleg wordt besloten dat hij toch een prik krijgt - met tranen in de ogen vertrekt de man weer. De volgende dag loopt opnieuw een kankerpatiënt zonder afspraak naar binnen. Nu iemand die een stuk jonger is en die lijdt aan slokdarmkanker. Hem wacht op termijn een ingrijpende operatie, en hij wil graag vooraf worden ingeënt. Hij krijgt nee te horen, maar blijft de hele dag zitten. Hij krijgt uiteindelijk een van de vaccins die aan het einde van de dag over zijn, en die normaal alleen naar (vaccinatie)medewerkers gaan. Een van hen vindt het goed dat hij haar prik krijgt.

Schrijnend

Zodra directeur Ellis Jeurissen van de GGD Brabant Zuidoost hiervan hoorde, heeft ze iedereen opnieuw geïnstrueerd dit níet te doen. ,,Mijn medewerkers hebben wel honderd mensen aan de poort weggestuurd, omdat ze geen afspraak hadden. Deze twee zijn geholpen, vanuit goede bedoelingen. We hebben het ze vergeven. Ik heb zelf in een ander soort schrijnende situatie ook wel eens een uitzondering gemaakt. En toch: dit kan niet en mag niet. Als ik toesta dat medewerkers op de vaccinatiestraat zelf gaan uitmaken wie een prik krijgt, dan komen ze in een spagaat terecht.’’ Moeten kankerpatiënten niet hoe dan ook voorrang krijgen? ,,Ik laat dit soort keuzes aan de politiek over’', zegt Jeurissen. Ook de voorzitter van de GGD, Mariënne van Dongen, benadrukte dat de GGD alleen een uitvoeringsinstantie is. Het ministerie van VWS bepaalt wie wordt geprikt wordt, maar ging niet op deze vraag in.

Voorrang

Navraag bij de Nederlandse Vereniging voor Hematologie leert dat de regering in ieder geval wel al heeft besloten dat patiënten met leukemie of andere vormen van bloedkanker voorrang moeten krijgen. ,,Maar men weet nog niet hoe dat besluit moet worden uitgevoerd’', vertelt bestuurslid Karina Meijer. Hetzelfde geldt voor een paar specifieke groepen met een sterk verminderde weerstand: mensen met ernstig nierfalen, met een afweerstoornis of mensen die een orgaan- of beenmergtransplantatie hebben ondergaan.



Zolang de uitvoering niet is geregeld, kunnen zij die voorrang niet verzilveren. Meijer: ,,Het is nog onbekend wanneer ze een vaccinatie-uitnodiging kunnen verwachten. Er wordt nu door verschillende instanties overlegd, hoe deze groepen in beeld te krijgen.’’ En een loket waar ze zichzelf kunnen melden? Meijer: ,,Dat heeft als nadeel dat wie niet zelfredzaam is, zich niet meldt.’'