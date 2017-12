Twee keer zoveel ongelukken als vorig jaar zorgen voor veel drukte op de weg

De ANWB telde in totaal veertien ongelukken. ,,Er is sprake van twee keer zoveel aanrijdingen als vorig jaar tijdens de tweede kerstdag. Het is op deze dag altijd wat drukker, maar door de aanrijdingen is het extra druk.''



De echte piek van de kerstdrukte is inmiddels geweest, aldus de VerkeersInformatieDienst (VID). Toch staat er iets minder files dan de verkeersdeskundigen vooraf hadden begroot. ,,Dat is opmerkelijk, omdat er dit jaar veel meer ongelukken zijn gebeurd. Tot nu toe gebeurden er vandaag op het hoofdwegennet 23 aanrijdingen. Vorig jaar waren dat er in hetzelfde tijdvak ruim 35 procent minder, terwijl er toen dus net zoveel files ontstonden. Eerste Kerstdag was dit jaar opmerkelijk rustig: we moeten terug naar 2008 voor een Eerste Kerstdag met minder files", aldus de VID.