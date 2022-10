Twee lichamen in gevonden Kia Picanto zijn waarschijnlijk Hebe en Sanne

In de zwarte Kia Picanto in het water bij knooppunt Empel bij Den Bosch zijn twee lichamen gevonden. De politie vermoedt dat het gaat om de vermiste Hebe (10) en Sanne (26). ,,We wensen alle betrokkenen veel sterkte”, aldus de politie in een tweet. De identiteit van de twee is nog niet officieel vastgesteld.

De politie zegt er niet aan te twijfelen dat de twee doden in de gevonden Kia Picanto bij knooppunt Empel (A59/A2) de vermiste Hebe (10) en Sanne (26) zijn. Een woordvoerder van de politie zegt dat een agent woensdagavond bandensporen zag bij het knooppunt. Daarop is een politiehelikopter ingeschakeld die de auto vond. Er zijn meerdere ambulances en een forensisch arts ter plekke. Dat geldt tevens voor families van de vermiste Sanne (26) en Hebe (10).

De aangetroffen lichamen zijn in de loop van de nacht geborgen, maar de identiteit van de slachtoffers moet nog formeel worden vastgesteld.

De auto ligt aan de linkerkant van de weg in het water in een flauwe bocht van knooppunt Empel. Deze plek ligt op de route van Raamsdonksveer naar Vught. Vannacht wordt de auto weggesleept om elders te worden onderzocht.

De verbindingsweg van de A59 naar de A2 in zuidelijke richting is afgesloten. Het gebied is ruim afgezet met linten. Volgens Rijkswaterstaat is de weg dicht tot donderdagochtend 05.00 uur.

Het onderzoek richt zich nu op hoe de auto van de weg is geraakt en in het water is beland, meldt de politie. Daarbij wordt gekeken naar de schade aan het voertuig en worden eventuele sporen onderzocht. De politie zegt dat alle scenario’s mogelijk zijn.

Woensdag - en ook dinsdag - is de gehele dag gezocht naar de gehandicapte Hebe uit Vught en haar begeleidster Sanne. Dat gebeurde op tal van plaatsen in Brabant. In totaal is zeker zeventig vierkante kilometer doorzocht door politie en meerdere groepen vrijwilligers. Op verschillende plekken is in het water gezocht.

De twee vertrokken maandag vanuit Raamsdonksveer naar het huis van het meisje in Vught. Daar kwamen de twee nooit aan. Knooppunt Empel ligt op die route.

Volledig scherm Knooppunt Empel afgezet na vondst auto. © Bart Meesters - Meesters Multi Media

Camerabeelden

Eerder werd al duidelijk dat de politie aanwijzingen heeft dat Hebe en haar begeleidster Sanne maandagmiddag rond 15.30 uur op de A59 ter hoogte van Waspik zijn geweest. Mensen met camerabeelden uit die omgeving - tussen 14.00 uur en 18.00 uur - werd gevraagd zich te melden. Volgens een politiewoordvoerster is die tijd zo ruim genomen om te zorgen voor zo’n secuur mogelijke zoektocht.

Aan het eind van de middag meldde de politie al dat tussen de afrit Waspik op de A59 tot aan Het Veer bij Dussen een rijstrook is afgezet. Agenten met honden zochten langs de snelweg elk sprietje gras af. Rond 20.15 uur was de weg weer open.

Volledig scherm Zwarte Kia Picanto gevonden bij Den Bosch. © Bart Meesters - Meesters Multimedia

Volledig scherm Politie zoekt in het water langs de Winterdijk naar de vermiste Hebe (10) en haar begeleidster Sanne (26). ANP SEM VAN DER WAL © ANP