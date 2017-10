Twee mannen ernstig gewond door omgevallen hoogwerker

Ollongren wordt geen waarnemend burgemeester Amsterdam

20:36 Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland, Johan Remkes, gaat op zoek naar een waarnemend burgemeester van Amsterdam. Locoburgemeester Kasja Ollongren, die de taken van de onlangs overleden burgemeester Eberhard van der Laan waarnam, is niet beschikbaar. Dat voedt de geruchten dat zij een plekje krijgt in het nieuwe kabinet van Mark Rutte.