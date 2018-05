Twee Nederlandse jihadisten komen terug na celstraf in Turkije

Hier eerst de gevangenis in

Op het moment dat ze in Nederland landen, zullen ze hier direct worden aangehouden en vastgezet, bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Mininsterie. ,,Dat is standaard bij terugkerende Syriëgangers." Wat er daarna met de twee gebeurt is onduidelijk.



De jihadisten zijn in Turkije veroordeeld omdat ze zich hebben aangesloten bij een terroristische organisatie. Dat houdt in dat ze niet voor dat zelfde feit in Nederland vervolgd kunnen worden, bevestigt het OM. ,,Maar we kennen het Turkse vonnis nog niet, dus dat moeten we nog bestuderen."