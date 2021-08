Twee nieuwe verdachten opgepakt voor uitgaansgeweld Mallorca

Het OM verdenkt ze daarnaast van het plegen van openlijk geweld later op de avond op de boulevard in El Arenal. Als gevolg van het geweld kwam de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen om het leven en raakten diverse anderen gewond. Het OM verdenkt de nieuwe verdachten niet van poging doodslag op Heuvelman.

De woningen van de Hilversummers zijn doorzocht. Ze worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. In totaal zijn er in deze zaak nu vijf verdachten aangehouden. Zij zitten allen in voorlopige hechtenis. Mogelijk volgen er nog meer aanhoudingen.

Dertig verklaringen

Inmiddels beschikt justitie over dertig verklaringen over de onlusten in badplaats El Arenal op Mallorca. Het onderzoek richt zich op twee vechtpartijen, die zich zouden hebben voorgedaan na een ruzie in een horecagelegenheid. Carlo Heuvelman moest het geweld met de dood bekopen, anderen raakten gewond.

Het OM zegt van een aantal getuigen nieuwe beelden te krijgen die zij in de vroege ochtend van 14 juli hebben gemaakt in het café of op de boulevard in El Arenal. Het OM roept iedereen die nog iets meer weet zich te melden.