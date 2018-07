Twee slachtoffers explosie Arnhem overleden

Live Twitter Mishandeld jongetje (8): 'Als papa werken is, zit ik in de kist'

11:55 'Als papa werken is zit ik in de kist. Ik zit ook in de kist als mama alleen thuis is. Sinds we op de camping zijn slaap ik in de kist. Ik heb dan altijd tie-wraps om mijn armen en benen, direct om mijn enkels. De kist is ook dicht met tie-wraps. Iedere dag tie-wraps'.