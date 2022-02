Twee streepjes na twee vingers schuim: Wilbert (38) viert carnaval als positieve zelftest

Deze verzeke­raar neemt al risico’s sinds WOII, ook als het stormt: ‘Wij dekken álle risico’s’

Met vier gewelddadige stormen achter de kiezen krabt ook deze verzekeraar ‘voor ongewone risico’s’ zich achter de oren. Maar stoppen met het verzekeren van strandpaviljoens tegen huizenhoge golven of ambassades tegen schade door een aanslag is niet aan de orde. ,,Onze oprichters dekten oorlogsschade in WOII wat ook onmogelijk leek.’’

24 februari