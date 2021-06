Twee tieners die net geslaagd waren voor havo-examen overleden na val van dak

De tieners waren allebei net geslaagd voor hun havo-examen. Het Sint-Nicolaaslyceum, de school waarop ze zaten, noemt het nieuws onwerkelijk en triest en spreekt van een noodlottig ongeluk.



Hoe de slachtoffers naar beneden zijn gevallen, is nog niet bekend. De politie doet sinds vrijdag onderzoek naar de toedracht van deze ‘zeer verdrietige zaak’. In het onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden die wijzen op een misdrijf. Omdat het twee minderjarige slachtoffers betreft, worden verder geen inhoudelijke mededelingen gedaan.



Vrijdagmiddag verzamelden buurtbewoners zich in groepjes op straat om met elkaar te praten. Sommigen waren al bij elkaar over de vloer om de aftrap van het EK voetbal te kijken. Een buurtbewoner vertelt dat hij een paar ‘klappen’ hoorde. ,,Er wordt al langer in de straat gewerkt, dus ik schrik niet meer zo snel van harde geluiden. Toch ben ik maar even op het balkon gaan kijken en zag ik iemand levenloos bij het fietsenrek liggen. Volgens mij zijn ze vanaf het dakterras op de vierde verdieping naar beneden gevallen. Daar is de brandweer later gaan kijken.”



Een andere buurtbewoner vertelde vrijdag dat hij geen geschreeuw hoorde. ,,Maar ineens stond het vol met politie en werd een deel van de straat afgezet.”