Twee treinen gestrand, airco’s kapot: bijna duizend passagiers de dupe

Justitie in Brabant: ‘Aantal mensen dat harddrugs gebruikt op festivals zeer hoog’

Er zijn grote zorgen over het massale drugsgebruik op festivals. ,,De signalen zijn zeer verontrustend”, zegt het Openbaar Ministerie in Noord-Brabant. Vooral het mixen van drugs (‘de schijf van vijf’) rukt op. Een bezorgde festivalorganisator: ,,We zien dit seizoen meer misbruik en ongevallen rond ketamine en GHB.”