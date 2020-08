Twee vissers op Beekse Bergen neergestoken met kapotte fles, daders gevlucht in witte boot

Wanhoop bij nabestaan­den doodgesto­ken Paul, moordver­dach­te blijkt ernstig ziek

19 augustus De man die vermoedelijk Dordtenaar Paul Pluijmert (23) in Breda heeft doodgestoken, ligt met ernstig nierfalen in het ziekenhuis. Hij ondergaat drie keer per week een dialyse. Op 15 oktober zou Bredanaar Andy D. (38) zich eindelijk moeten verantwoorden voor de rechter. Maar dan moet zijn medische situatie dat wel toestaan.