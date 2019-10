Twee zelfdodingen in het verkeer in korte tijd: ‘Weinig tegen te doen’

Cijfers zijn er niet over, weet de woordvoerder. ,,Voor een vrachtwagenchauffeur is het verschrikkelijk, maar er is weinig tegen te doen.”

Botsing tegen vrachtwagen

Donderdag reed de 48-jarige Vally V., een tbs’er van de Nijmeegse Pompekliniek die met verlof was, zich dood op de N271 in Plasmolen. De man, die in 2013 zijn eigen vrouw met messteken om het leven bracht en zijn zoon ernstig verwondde, botste opzettelijk tegen een vrachtwagen.



Eind september deed Joop V. hetzelfde in Escharen. De Beersenaar werd verdacht van verkrachting en moord van een minderjarig meisje in Roemenië.



,,Het is niet iets waar je als vrachtwagenchauffeur iets aan kunt doen’’, stelt de TLN-zegsman. De Nederlandse Spoorwegen heeft voor treinmachinisten, die vaak met zelfdoding te maken krijgen, een team klaar staan om de machinist op te vangen. In de transportwereld is dat lastiger te organiseren. ,,Maar we gaan er zonder meer van uit dat de bedrijven waar de chauffeurs voor werken hen goed opvangen.’’