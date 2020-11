Tweede coronagolf is op zijn retour, maar: ‘Voor euforie is het te vroeg’

De RIVM-weekcijfers laten nog altijd een dalende trend zien. Ook de dagkoers is met 4320 infecties weer flink lager dan gisteren en de voorgaande dagen, toen er nog meer dan 5000 gevallen bij kwamen.

Het coronavirus verspreidt zich in Nederland nu een stuk minder snel dan rond de piek van de tweede golf eind oktober. Toen turfde het RIVM in de recordweek ruim 67.000 besmettingen, dat nam af, met nog 43.600 nieuwe gevallen van 3 tot 10 november, en ligt afgelopen week dus op ruim 37.700.

Ook goed nieuws: zowel het absolute aantal tests als het percentage positieve uitslagen daalde. Afgelopen week werden 226.000 mensen getest op corona (13,8 procent bleek besmet), een week eerder waren dat er 244.000 (14,5 procent testte positief). Het aantal nieuwe besmettingen daalt in alle leeftijdsgroepen en in alle regio's, met de grootste relatieve afname in Kennemerland en Rotterdam-Rijnmond. Desondanks krijgen nog altijd 20 van de 25 regio's het stempel ‘ernstig’, met meer dan 150 besmettingen per 100.000 inwoners.

Lockdown

Alles wijst erop dat de semi-lockdown van half oktober het coronavirus een forse slag heeft toegebracht, de tijdelijke extra zware maatregelen - musea, zwembaden en theaters dicht - hoeven daarom niet verlengd te worden. Wel is de ‘boog’ van de tweede coronagolf breder en platter dan de eerste golf in het voorjaar, dus gaat de daling ook niet zo snel als in april. ,,Dat is goed te zien aan de grafiek met het aantal besmettelijke personen”, meldt het RIVM in een toelichting.

,,Dat aantal daalde in maart en april in drie weken tijd met 43 procent naar 96.000 mensen.” Bij de tweede golf nam het aantal besmettelijke personen in drie weken tijd ‘slechts’ met 25 procent af naar 118.000 op 5 november. De lockdown-maatregelen zijn nu wel minder streng dan in het voorjaar, toen ook scholen dicht waren. Ook ons gedrag is nu vermoedelijk anders dan in maart en april.

De reproductiefactor - het aantal mensen dat een coronapatiënt gemiddeld aansteekt - wordt min of meer stabiel geschat op 0,89, dat is amper veranderd. Dat betekent dat 100 mensen met corona nu naar verwachting 89 anderen besmetten.

Ziekenhuizen stabiel

In de ziekenhuizen is het nog altijd druk, maar de snelle toename is ook daar verdwenen. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding zijn er nu 2146 coronapatiënten opgenomen (waarvan 576 op de ic), iets meer dan een dag eerder.

Afgelopen week kwamen er 1720 nieuwe patiënten bij, ook minder dan de weken daarvoor (+1795 en +2287). ,,De daling gaat heel langzaam en gaat met pieken en dalen”, zei LCPS-voorzitter Ernst Kuipers gisteren. ,,Maar de grote lijn is een afname en we verwachten dat deze trend doorzet. We hopen dat we met de kerst onder de duizend patiënten uitkomen.”

Het aantal sterfgevallen nam met 479 ook af vergeleken met een week eerder, toen registreerde het RIVM 565 overlijdens als gevolg van een besmetting met het coronavirus.

Quote Nu moet je alleen oppassen voor te snelle versoepe­lin­gen, anders krijgen we hetzelfde als na de zomer, dat het toch weer omhoog schiet Ab Osterhaus, viroloog

‘Geen reden tot euforie’

Met bemoedigende berichten over kansrijke vaccins en dalende aantallen nieuwe infecties en opnames zijn er belangrijke lichtpuntjes te bespeuren in wat velen voorspelden als een ‘lange, donkere winter’, stelt viroloog Ab Osterhaus. ,,Het is goed nieuws dat het terugloopt natuurlijk, en de vaccins zijn veelbelovend. Nu moet je alleen oppassen voor te snelle versoepelingen, anders krijgen we hetzelfde als na de zomer, dat het toch weer omhoog schiet. Ik begrijp de euforie wel, maar het is ook riskant. We zitten nog altijd relatief hoog met het dagelijkse aantal nieuwe infecties, de R zit niet heel ver onder de één.”

Osterhaus voorspelt dat het zeker tot de zomer kan duren voordat grote groepen Nederlanders daadwerkelijk ingeënt kunnen worden. ,,De beschikbaarheid, de logistiek: je zult echt een aantal maanden moeten wachten tot het echt goed op stoom komt”, zegt de viroloog. ,,En ik ben echt benieuwd naar de duur van bescherming van deze rna-vaccins: hoelang beschermen ze?”

