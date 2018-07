Tweede dode door vliegtuigcrash in Zuid-Afrika

Eerder werd al bekend dat één van de inzittenden het ongeluk bij luchthaven Pretoria niet had overleefd. Mashaba kan nog niets over de identiteit en nationaliteit van dat slachtoffer zeggen. De tweede dode komt uit Zuid-Afrika. Dat slachtoffer was aan de slag in een fabrieksgebouw, waar het toestel op terechtkwam.



Bij de crash raakte drie Nederlandse medewerkers van luchtvaartmuseum Aviodrome in Lelystad gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. De verwachting is dat ze daar snel uit worden ontslagen, vertelt een woordvoerster van Aviodrome. Ze liepen relatief lichte verwondingen op. Een van hen heeft een gebroken arm.



In totaal raakten ongeveer twintig mensen gewond volgens de Zuid-Afrikaanse hulpdiensten. Het eerste dodelijke slachtoffer bevond zich aan boord van het vliegtuig. ,,We hebben tot nu toe alleen contact gehad met de drie medewerkers, maar van de autoriteiten nog niet bevestigd gekregen hoe het zit met de andere betrokkenen'', aldus de woordvoerster van het museum op Lelystad Airport.