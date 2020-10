Tweede golf: kleiner dan de eerste, maar het gaat de verkeerde kant uit

LIVE | Nederland zet zich schrap voor nieuwe coronamaat­re­ge­len: volg hier live de persconfe­ren­tie

18:57 De kans is groot dat cafés en restaurants opnieuw tijdelijk worden gesloten, zoals in het voorjaar het geval was. Premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge zullen de maatregelen zometeen bekendmaken tijdens een persconferentie. Het laatste coronanieuws lees je in ons liveblog. Lees hier het liveblog van de afgelopen dagen terug.