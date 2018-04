Tweede Kamer in debat over liquidaties in Amsterdam

Het debat volgt op de liquidatie vorige week van de broer van kroongetuige Nabil B., die verklaringen heeft afgelegd over de uitvoerders en opdrachtgevers van meerdere liquidaties in het Utrechts-Amsterdamse criminele milieu.



Een voorstel van het CDA om hierover te debatteren kreeg vorige week steun van alle partijen. "Het loopt volledig de spuigaten uit in Amsterdam," zei Madeleine van Toorenburg (CDA).



Premier Markt Rutte noemde de moord op Reduan B. (41) 'volstrekt onacceptabel en onaanvaardbaar'.



Minister Ferdinand Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) had het op zijn beurt over een 'uiterst brutale situatie'. Volgens Grapperhaus zet het kabinet veel extra geld in om dit soort 'vreselijke acties' tegen te gaan. "We gaan deze vorm van criminaliteit keihard aanpakken."



Oorlog

Vanuit de Amsterdamse politiek klinkt de roep om meer politiecapaciteit luider dan ooit. "De georganiseerde misdaad vecht in onze buurten en straten een oorlog uit en om dat aan te pakken is extra recherche nodig," zegt GroenLinks-fractievoorzitter Rutger Groot Wassink.



VVD-leider Eric van der Burg sluit zich hierbij aan. "Dit is een aanval op onze rechtsstaat om op deze manier familieleden van getuigen om te leggen. Er is een maximale inzet nodig, waarbij geen beperkingen mogen zijn op personeel en de financiën. Daar is echt extra geld voor nodig."



Volgens D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig moet er 'echt een vuist gemaakt worden tegen dit soort gang-geweld'. "Dat vraagt niet alleen om meer politie en recherche, maar ook om een gezamenlijke Amsterdamse aanpak. Mijn inzet, en van vele partijen met mij, is om hier een topprioriteit van te maken."



Lees ook: 20.000 euro uitgeloofd voor tip moord broer kroongetuige