Tweede Kamer roept Schiphol-topman Benschop op het matje, vakbond pleit voor opstappen

Schiphol-topman Dick Benschop komt dinsdag naar de Tweede Kamer om te praten over de enorme drukte op de luchthaven. Hij is daarvoor uitgenodigd door VVD en PvdA. Kamerleden willen weten hoe het zo mis kon gaan, en vooral: of het nog wel lukt het tij te keren. Ondertussen noemt vakbond De Unie zijn positie ‘onhoudbaar’.

De druk op de positie van Benschop, die zelf niet van wijken wil weten, groeit daarmee verder. Een maand nadat er voor het eerst chaos uitbrak op de luchthaven vanwege personeelstekorten, kwam Schiphol opnieuw negatief in het nieuws doordat mensen lang in de rij stonden voor de veiligheidscheck. De problemen zijn duidelijk nog niet verholpen.

KLM nam daarom de toch vrij rigoureuze stap om voorlopig minder tickets aan te bieden vanaf Schiphol. De hoofdgebruiker van de luchthaven wil genoeg ruimte in de vliegtuigen overhouden voor mensen die hun vlucht noodgedwongen moeten omboeken. Uit een analyse van zoek- en boekgedrag blijkt bovendien dat reizigers massaal naar vluchten vanaf Eindhoven of Rotterdam zoeken.

,,Er gaat veel mis op Schiphol, maar we horen heel weinig vanuit de bestuurskamer”, zegt VVD’er Daniel Koerhuis, die naar eigen zeggen de vragen wil stellen ‘die iedereen nu heeft’. ,,Hoe heeft dit zo mis kunnen gaan, en wat wordt er gedaan om het op te lossen zodat mensen deze zomer wél gewoon zorgeloos met vakantie kunnen?”

Fatsoenlijk loon

De uitnodiging kwam ook van PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop. Hij wijt de problemen aan de arbeidsomstandigheden en lonen van de mensen die de bagage afhandelen. ,,Waarom lukt het niet om Schiphol-personeel een fatsoenlijk loon te betalen, een zeker contract te geven en goede arbeidsomstandigheden te creëren?” aldus De Hoop.

Benschop werd eerder deze week uitgenodigd en ‘daar heeft hij toen direct positief op gereageerd’, laat Schiphol weten. Hij zal een aantal kritische Kamerleden tegenover zich treffen. Zo roept Wybren van Haga al langer op tot het ontslag van de luchthavenbestuurder.

De luchthaven presenteerde gisteren een actieplan waarmee de problemen te lijf gegaan moeten worden. Dat bestaat uit een aantal plannen om meer personeel aan de luchthaven te binden. Maar de tijd tot aan de zomervakantie, die in het midden van het land al over zes weken begint, begint te korten. De vierde pijler van het plan - het in overleg treden met luchtvaartmaatschappijen om vluchten te verplaatsen en in het slechtste geval te schrappen - komt daarmee in beeld.

Quote Elke KLM-er ziet nu dat Dick Benschop geniet van de zon, eet, drinkt, en feestjes bezoekt, terwijl KLM de verkoop van tickets stillegt Reinier Castelein, De Unie

Tegen De Telegraaf verklaart CDA-Kamerlid Harry van der Molen dat Nederland daarmee ‘voor schut’ staat. ,,Het CDA verwacht dat de heer Benschop tot het uiterste gaat om Schiphol weer op koers te krijgen.” Vanochtend bracht die krant een verhaal over het reisgedrag van de Schiphol-directeur. Die was tijdens de afgelopen weken die voor Schiphol zo moeilijk verliepen regelmatig in het buitenland, onder meer voor een korte vakantie naar Portugal en een galadiner in Washington.

Opstappen?

Voor Reinier Castelein, voorzitter van de bij KLM invloedrijke vakbond De Unie, is de maat zo langzamerhand vol. De problemen op Schiphol zorgen er in zijn ogen voor dat de luchtvaartmaatschappij minder snel uit de moeilijkheden komt dan mogelijk. ,,Deze zomer zou de Nederlandse luchtvaart een bijna volledig herstel kunnen realiseren. Met name voor KLM is dat belangrijk. Met de te behalen winst kan KLM aflossen op de schuld en het loonoffer van het personeel van tafel halen.”

Benschop is hiervoor volgens De Unie mede-verantwoordelijk en is voor de vakbond inmiddels een sta-in-de-weg. ,,Elke KLM-er ziet nu dat Dick Benschop geniet van de zon, eet, drinkt, en feestjes bezoekt, terwijl KLM de verkoop van tickets stillegt. Daarom is hij voor De Unie onhoudbaar. Wat mij betreft komt er een ander die wel affiniteit met luchtvaart heeft", aldus Castelein.

Bekijk onze video’s over de chaos op Schiphol in onderstaande playlist: