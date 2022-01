Tweede zitting in zaak Mallorca: Lukas O. niet langer verdacht van doodslag op Carlo Heuvelman

Tweede zitting / updateLukas O. (19) wordt niet langer vervolgd voor doodslag op Carlo Heuvelman (27) afgelopen zomer op Mallorca. Hij zat al niet meer in voorarrest. Daarmee zijn er nog drie verdachten over van het zwaarste incident van die gewelddadige nacht in juli op het Spaanse eiland. Alle negen verdachten van dat geweld staan vandaag voor de rechter tijdens een tweede voorbereidende zitting in Lelystad.