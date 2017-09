Tweejarig jongetje in Uden bekeurd voor wildplassen

Harriet van der Elst: ,,Mattias is net een paar maanden zindelijk, en de laatste dagen plast ie drie keer in een uur. Ik weet ook niet waarom. Hij was net thuis nog naar de wc geweest. Maar ja, hij moest dus weer. Wat moet je dan? Hem in zijn broek laten plassen? Daar had de agent niks mee te maken, hij vond bovendien dat mijn man een slecht voorbeeld gaf. Die werd witheet en probeerde uit te leggen dat een kind van twee niet op kan houden als ie nodig moet. Maar de bekeuring viel niet af te wenden. Als ie nou tien meter verder gelopen was met onze kleinzoon en hem daar op het grasperkje had laten plassen, was er niks aan de hand geweest, zei de agent ook nog. Dat begrijp ik dan weer niet, wildplassen is wildplassen. Maar jeetje, een kind van twee..”