Tweet over steekpartij Groningen klopt niet: OM corrigeert PVV-senator Faber

Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland maakt een eind aan de verwarring – voor zover die nog bestond – over de achtergrond van de verdachte van de steekpartij op de Grote Markt in Groningen, eind september.

Kort na het steekincident op woensdagavond 25 september, waarbij drie mensen gewond raakten, meldde PVV-senator Marjolein Faber dat ‘de verwarde man een Noord-Afrikaans uiterlijk heeft’. Twee van de slachtoffers spraken dit tegen en bronnen binnen de politie meldden later dat de verdachte een blanke Nederlandse man is, van 67 jaar, woonachtig in Groningen.

‘Mijn tweet klopt’

De PVV-senator bleef echter achter haar tweet staan, waarin ze bovendien de media verweet de afkomst van de verdachte bewust te verzwijgen. Haar bericht riep een golf van verontwaardigde en racistische reacties op. ,,Mijn tweet klopt’’, herhaalde Faber vorige week meerdere malen voor de camera van NOS/Nieuwsuur, toen ze werd geconfronteerd met bewijs van het tegendeel.

De politie Noord-Nederland gaf geen openheid over de achtergrond van de verdachte, tot frustratie van een deel van de eenheid. Het Openbaar Ministerie (OM) Noord-Nederland, bij wie de woordvoering over de zaak inmiddels ligt, wilde evenmin afwijken van de lijn om alleen bij verdenkingen van misdrijven met een terroristisch oogmerk meer te melden over etniciteit en nationaliteit van verdachten.

‘Adequaat gecorrigeerd’

Na alle ophef zegt het OM in deze zaak er nu toch iets over. ‘Het onjuiste beeld van de PVV-senator is adequaat gecorrigeerd door getuigen in de (sociale) media’, aldus de formele reactie van justitie. Kortom en in Fabers eigen termen: de tweet klopt niet.

Faber is maandag door deze nieuwssite gevraagd om een reactie op de correctie door het OM, maar vooralsnog tevergeefs. De Groninger PVV’er Ton van Kesteren, die het bericht van zijn fractiegenote (in de Eerste Kamer) retweette, reageert wel. Toch weigert hij in te gaan op de onjuiste inhoud van Fabers tweet. ,,Ik retweet wel vaker iets. Dat is dan puur bedoeld om mijn achterban te informeren’’, zegt Van Kesteren.