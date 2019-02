Tweetal opgepakt voor beroven van hun afspraakjes

Aantal fikse snelheids­over­tre­din­gen stijgt sterk

9:14 Het aantal ernstige snelheidsovertredingen in het verkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar waren er ruim 72.000 overtredingen van 30 kilometer per uur of meer, tegenover ruim 55.000 in 2015. Dat bevestigt het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) vandaag.