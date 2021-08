Twitterruzie voor de rechter: Willem Engel tegenover Belgische topviroloog in rechtszaal

Mishandel­de Frédérique maakt weer plezier ondanks fysieke ongemakken en bedankt 94.000 brief­schrij­vers

9 augustus Twee weken na haar zware mishandeling in Amstelveen, omdat ze niet wilde zeggen of ze een jongen of een meisje was, gaat het weer goed met de 14-jarige Frédérique. Ze heeft nog wel last van de gevolgen van haar gebroken kaak, neus en tanden maar ze ‘hangt weer lekker rond met haar vrienden en is bovenal de grote liefhebbende zus van haar drie broertjes en zusje’, meldt haar vader op sociale media.