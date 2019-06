Uit huis gezet, maar terminaal zieke Annie kán haar woonwagen in Oss helemaal niet uit

Zelf kan Annie Reuvers niet zoveel zeggen. Ze is COPD-patiënt, is permanent afhankelijk van zuurstof via een slangetje. Ze heeft ook niet helemaal in de gaten dat het erom spant of ze haar huis uit moet, haar kortetermijngeheugen is aangetast. In 2018 werd er drugs gevonden in het washok bij de woonwagen, drugs van zoon Michael, niet van Annie. Er zou ook gedeald worden. De woning moest op slot, vond burgemeester Buijs.