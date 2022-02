Uit quarantaine ‘gevlucht’ Spaans-Portugees stel eist excuses en vergoeding

Dat staat in een schikkingsvoorstel dat hun advocaat Bart Maes heeft ingediend bij de Veiligheidsregio Kennemerland. Het tweetal ontkent te zijn gevlucht, maar Kennemerland houdt vol dat het paar geen toestemming had het hotel te verlaten. Ook niet na twee negatieve zelftests. Het bezwaarschrift, dat de Volkskrant heeft ingezien , is het begin van een juridische procedure. Als de Veiligheidsregio ingaat op beide verzoeken van het ‘quarantainestel’, wordt de zaak stopgezet. Carolina Pimenta (28) en Andrés Sanz (30) vlogen in de nacht van 25 op 26 november van Kaapstad naar Nederland.

Grondrechten

Hun vlucht vertrok net voor de aanscherping van de reisvoorwaarden voor vluchten uit Zuid-Afrika, omdat daar de zeer besmettelijke omikronvariant was opgedoken. Bij aankomst hier werden de 624 passagiers getest op corona en, in afwachting van de testuitslagen, bijna een dag apart gehouden op Schiphol, .



Uiteindelijk moesten 44 reizigers naar een quarantainehotel in Badhoevedorp. Volgens Maes had het besluit van de burgemeester geen goede wettelijke grondslag. ,,Verder betwisten wij onder meer dat er sprake was van ernstig gevaar voor de volksgezondheid: dat is nergens onderbouwd.’’



Het gaat in de zaak om ‘grondrechten’, meent de advocaat. ,,Carolina en Andrés zijn wederrechtelijk van hun vrijheid beroofd en dagenlang in gijzeling gehouden, in een isolatiekamer van het UMC Groningen in Haren. Onder erbarmelijke omstandigheden.’’ Het bezwaar wordt binnen enkele maanden behandeld.