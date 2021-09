Uit sloot getrokken jongen verdwijnt spoorloos; politie en brandweer zoeken uren naar tiener (17)

Volgens de politie was de tiener 's nachts tussen Numansdorp en Klaaswaal met zijn fiets van de weg geraakt en in de sloot beland. Hoe dat kon gebeuren, is niet bekend. Een vriend hielp hem uit het water en ging daarna hulp halen. Toen ze later op die plek terugkwamen, was de jongen spoorloos verdwenen.

Politiehelikopter

In de Hoeksche Waardse dorpen ontwaakten veel mensen uit hun slaap vanwege de zoektocht. Uiteindelijk liep het goed af. Om 06.40 uur vond het zoekteam de jongen, die in orde maar flink afgekoeld was. Waarom hij de plek had verlaten waar hij uit de sloot was getrokken, is niet duidelijk.