Uitbreiding Cornelius Haga ligt stil: ‘schoolbestuur hindert aannemer’

Wethouder Marjolein Moorman licht de zaak toe in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad. ‘Deze hinder bestond uit het weigeren van toegang van het huidige gebouw ten behoeve van de elektra-aansluiting, fysieke en verbale tegenwerking op en rond het beoogde bouwterrein en ongedaan maken van verrichtte werkzaamheden.’



Al sinds het Amsterdamse gemeentebestuur aankondigde de school te willen helpen aan meer leslokalen verloopt het contact stroef. In eerste instantie ging Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), waaronder de school valt, akkoord met de plannen om 665 vierkante meter aan te bouwen. Maar een dag later trok het bestuur de goedkeuring in en kwam het met een eigen plan.



De gemeente Amsterdam ging weer voor dat plan liggen, omdat ze er niet van overtuigd was dat de verbouwing voor de start van het nieuwe schooljaar klaar zou zijn.



Sinds vandaag ligt het werk stil. Donderdag dient een spoedprocedure over de bouwaanvraag van de school. Het is de zoveelste hobbel op de weg van het Cornelius Haga Lyceum. Dat streed al jaren voor een islamitische middelbare school in Amsterdam. In de zomer van 2017 kon de deur open, het schoolbestuur had toen al tientallen procedures gevoerd.

Opspraak

Het Cornelius Haga Lyceum raakte eerder dit jaar in opspraak, omdat het zijn leerlingen ‘ondemocratisch onderwijs’ zou geven. De inlichtingendiensten waarschuwden dat de leerlingen daardoor buiten de Nederlandse samenleving zouden komen te staan.

Onlangs verscheen een kritisch rapport van de Onderwijsinspectie, waarin het schoolbestuur op de vingers werd getikt wegens wanbestuur. Ook zou de school te weinig doen aan burgerschapsonderwijs. Minister Arie Slob (Onderwijs) eist dat het bestuur opstapt en dreigt de financiering stop te zetten. Het schoolbestuur weigert dat echter.

Volledig scherm Minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) zei gelijk na de openbaarmaking van het kritische inspectierapport dat het schoolbestuur moet opstappen © ANP

Geldkraan dicht

De gemeente Amsterdam wilde de uitbreiding van de islamitische school in eerste instantie niet steunen. De bestuursvoorzitter van de school, Soner Atasoy, dreigde met een kort geding om grotere huisvesting af te dwingen. Dat Slob de geldkraan dichtdraait als het bestuur niet stopt, was voor de gemeente wél reden om mee te werken aan de tijdelijke uitbreiding van de school.

,,Nu de minister van Onderwijs dit besluit heeft genomen, verwachten wij dat het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum binnen afzienbare tijd zal worden vervangen”, verklaarde onderwijswethouder Marjolein Moorman op 11 juli. ,,In het belang van de huidige kinderen, de nieuw aangemelde kinderen en het onderwijs zal de gemeente tijdens de zomervakantie extra tijdelijke lokalen plaatsen bij het Cornelius Haga Lyceum.”

Weigeren van toegang

Vervolgens is op 15 juli een aannemer namens de gemeente met voorbereidende werkzaamheden begonnen op het terrein van de school. Hierbij werd de aannemer dus herhaaldelijk gehinderd, schrijft Moorman in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad.

De aannemer heeft noodgedwongen zijn werkzaamheden gestaakt toen het conflict op de bouwplaats leek te escaleren. Ook had het SIO een eigen aannemer in de arm genomen die tegelijkertijd ook werkzaamheden kwam verrichten.

Onzin

Het Cornelius Haga Lyceum zegt dat het zelf al een aannemer in de arm had genomen, maar dat de gemeente daarna ook een aannemer had ingeschakeld. Volgens Moorman was het schoolbestuur echter op de hoogte gesteld van de komst van de aannemer.

Directeur-bestuurder Atasoy bestempelt het als ‘onzin’ dat de aannemer is tegengewerkt. ,,Dat is absoluut niet waar. De gemeente wist dat we al een aannemer hadden. We vinden het onbegrijpelijk dat ze een andere aannemer hebben ingeschakeld. Maar we maken ons geen zorgen over de uitbreiding, want we gaan ervan uit dat we in september gaan opleveren.”

Volledig scherm Het Cornelius Haga Lyceum is te klein voor alle nieuwe leerlingen. © Eva Plevier

Laatste kans

Het college heeft het schoolbestuur een laatste kans geboden om vanaf vandaag volledige medewerking te verlenen aan de aannemer. Dit is niet gebeurd, waarna de aannemer heeft besloten zijn werkzaamheden niet te hervatten. De gemeente stapt daarop naar de rechter.

Moorman verwacht dat de extra lesruimte door dit conflict niet op tijd zal worden afgerond. Ze gaat namens de gemeente op zoek naar een oplossing om de leerlingen alsnog te huisvesten.

Volledig scherm Het Cornelius Haga Lyceum voert al lange tijd rechtszaken om de school te kunnen draaien zoals het bestuur wil. © ANP