Uitgebrand huis voor 425.000 euro te koop (maar dan woon je wel prachtig)

Hoofdver­dach­te in witwaszaak rond opgestapte Jum­bo-baas langer vast

De 58-jarige hoofdverdachte in de witwaszaak waarin ook de opgestapte Jumbo-baas Frits van Eerd betrokken is, blijft langer in de cel. De voorlopige hechtenis is met 60 dagen verlengd. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank beslist.

28 september