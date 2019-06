Uitgebuit en vervuild: de wiet kost kwetsbare Jackie misschien zijn flat

Volledig scherm Het is een bende in de flat. Jackie Kasteel leeft in een klein kamertje waar een bed en een bank staan. © Rolf Hensel Vier hoog in een straat in Het Broek, een Arnhemse volkswijk. Een graatmagere man met lang haar laat ons binnen. Hij maakt een zeer onverzorgde indruk.



De grauwe spijkerbroek, trui en afgetrapte gympen lijkt hij al tijden te dragen. Hij stelt zich voor als Jackie Kasteel en geeft een hand. De puinhoop binnen in de flat is onbeschrijflijk.



Beneden in het portiek van de flat hangt een boodschap van de politie: ‘Naar aanleiding van ernstige overlast controleert de politie deze portiekwoning. Mocht de politie u hier aantreffen, dan wordt u verwijderd.”

Het waarom van deze politiewaarschuwing leidt enkele trappen omhoog naar de vierde verdieping. Op een voordeur hangt dezelfde boodschap van de politie. De waarschuwing van ernstige overlast slaat niet op de bewoner, zo blijkt uit het verhaal van Kasteel.

‘Ik woon hier heel graag’

Bij dit eerste bezoek op een namiddag is de Arnhemmer te versuft en te moe om zijn bezoek te woord te staan. Hij lijkt onder invloed, geeuwt onophoudelijk en stamelt onbegrijpelijke woorden. Zijn visite belooft later nog eens terug te komen.



Hij schijnt het nauwelijks te merken. In de buurt kennen ze hem wel. Ze zien hem vaak lopen. Hele afstanden legt hij af. De Vierdaagse zou voor hem geen probleem zijn, denken buurtbewoners.



Bij een vervolgbezoek toont de Arnhemmer, die drugs gebruikt, zich een stuk helderder.



De blikjes bier, die hij zojuist in het winkelcentrum verderop heeft gekocht, liggen in de koelkast. Die drinkt hij pas op als zijn visite is vertrokken, zo is beloofd bij het maken van de nieuwe afspraak. Kasteel toont zijn flat die hij al twintig jaar bewoond. ,,Ik woon hier heel graag. Als ik hier weg moet, ga ik denk ik dood.”

‘Nog even opruimen’

Volledig scherm Het is een bende in de flat. Jackie Kasteel leeft in een klein kamertje waar een bed en een bank staan. © Rolf Hensel Kasteel is bereid te vertellen over zijn situatie, die schrijnend aandoet. De zooi in zijn flat is onbeschrijflijk. Keuken en wc zijn zwaar vervuild. Aangekoekte etensresten bedekken het fornuis.



Op het aanrecht staat een bord met verschimmelde etensresten. Het water in de gootsteen loopt niet meer weg. In een pan vol water drijven slierten bami. Voor het aanrecht staan vuilniszakken en een doos volgepropt met afval. ,,Die moet ik nog eventjes opruimen”, zegt Kasteel zachtjes.



Zachtblauwe ogen kijken verontschuldigend.



Het is bloedheet in de flat. De thermostaat staat op 25 graden. Buiten klinkt het geluid van bouwwerkzaamheden. Aan de overkant worden nieuwe woningen gebouwd. Vrachtwagens rijden af en aan. De gemeente wil met de nieuwbouw de buurt verbeteren.

De woonkamer in de flat is vrijwel leeg. Op een krukje op de kale, betonnen vloer staat slechts een oude, grijze televisie. Deuren zijn uit hun scharnieren getild.



In sommige muren zijn grote gaten geboord. De vloer in één van de slaapkamers is afgedekt met zwart zeil. In de kast staan getimmerde vierkante kisten, die in wietkwekerijen worden gebruikt om lucht te filteren.

Quote In de illegale hennep­teelt wordt graag misbruik gemaakt van kwetsbare mensen

Hennepkwekerij

Het is eind maart als Kasteel ineens agenten over de vloer krijgt. De politie heeft er lucht van gekregen dat zijn flat wordt klaargestoomd voor het inrichten van een hennepkwekerij.



Wietcriminelen proberen Kasteels flat over te nemen. Kasteel zelf moet maar met een slaapkamertje genoegen nemen. Hij heeft zijn oude driezitsbank in het kamertje gepropt.



Tien weken later leeft hij daar nog steeds. Het is de verdrietige kant van de wietcriminaliteit: in de illegale hennepteelt wordt graag misbruik gemaakt van kwetsbare mensen.



Kasteel wil niet al te veel kwijt over de wietkwekerij. ,,Nee, liever niet.” Hij kreeg ongenode gasten over de vloer. Fout volk. Het vermoeden bestaat dat Kasteel ook geld afhandig werd gemaakt.



Zodra zijn Wajong-uitkering binnenkwam, werd geld van zijn rekening gehaald. Het politiepamflet op zijn deur en op de portiekdeur moet de foute figuren weghouden, beaamt hij.

‘Gelukkig helpen René en Henk’

Volledig scherm Het is een bende in de flat. Jackie Kasteel leeft in een klein kamertje waar een bed en een bank staan. © Rolf Hensel ,,Gelukkig helpen René en Henk mij”, zegt Kasteel. ,,Mijn moeder ‘deed’ altijd mijn geld. We hebben geen contact. Helaas. Maar René en Henk willen helpen dat te herstellen. Dan moet ik me wel netjes aankleden, zeggen zij.”



René en Henk zijn René Huls en Henk Westerhof, de wijkagenten van Het Broek. Zij kennen de schrijnende situatie van Kasteel. De wijkagenten beheren Jackie’s huissleutels en bankpas.



Als Kasteel boodschappen wil doen, loopt hij langs de wijkpost, zodat hij even het benodigde bedrag kan pinnen. De agenten controleren de flat regelmatig op onverwachte tijdstippen. Zo hopen ze Kasteels zogenaamde vrienden bij hem weg te houden. Hij heeft dringend hulp nodig, stellen de wijkagenten.

Hoopje bijeengeveegd vuil

Direct nadat de wietkwekerij was verijdeld, hebben de wijkagenten eind maart de woningcorporatie en het wijkteam gealarmeerd. ,,De situatie is ons bekend en gaat ons aan het hart”, zegt woordvoerder Annelies Roering van woningcorporatie Volkshuisvesting.



,,Er is veel contact met de wijkagenten.” Vanwege privacyredenen kan ze niet meer zeggen. ,,We bevestigen wel dat er snel zorg moet komen.”



Kasteel behoort tot het leger der zorgmijders, mensen die zelf niet aankloppen voor hulp.



Hij redt zich wel, prevelt hij. Echt? Schoorvoetend geeft hij toe dat hij eigenlijk wel hulp nodig heeft. Hij pakt een bezem en wijst op het hoopje bijeengeveegd vuil in de woonkamer. ,,Ik probeer het best wel netjes te houden.”

Sociale wijkteam