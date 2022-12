Uitkomen voor je geaardheid kan niet in elk verpleeghuis: ‘Ouderen kunnen behoorlijk hard zijn’

code geel Eerste strenge vorst officieel gemeten, lokaal daalde het kwik tot -10,6

De eerste strenge vorst is sinds vanochtend officieel een feit. In Eelde (Drenthe) daalde het kwik tot 10,6 graden onder nul. Mogelijk verandert de natte sneeuw eind deze week in echte winterse neerslag. Dat meldt Weeronline.

14 december