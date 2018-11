Uitnodiging aan Asia Bibi is 'spelen met vuur'

'Van harte welkom na acht jaar in de dodencel', twitterde ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind woensdagavond. Zijn boodschap was gericht aan Asia Bibi, de katholieke Pakistaanse die kort daarvoor was vrijgelaten en daarna vanuit de stad Multan in het vliegtuig stapte. Maar Bibi was niet op weg naar Nederland of een ander Europees land, zoals aanzwellende geruchten beweerden, maar naar de hoofdstad Islamabad. Nog steeds in Pakistan.



De Pakistaanse regering stelt dat ze Bibi op een onbekende locatie heeft ondergebracht. Voor haar eigen veiligheid, om haar te beschermen tegen de woede van een deel van de Pakistani, die haar het liefst ter dood veroordeeld zien voor godslastering. Dat zou ze in 2009 hebben gedaan, op een snikhete dag, toen ze als christen water dronk uit een kom die ook door twee moslimvrouwen werd gebruikt. Zo verontreinigde ze het water. De vrouwen stelden later dat ze de profeet Mohammed had beledigd.