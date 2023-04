Uitslaande brand bij Axell Logistics in Etten-Leur is onder controle: ‘Pas op voor verdwaalde stukken glas’

De uitslaande brand bij Axell Logistics in Etten-Leur is onder controle, meldt Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Een deel van het bedrijfspand is ingestort. Buurtbewoners worden gewaarschuwd voor verdwaalde glasdeeltjes in de omgeving, afkomstig van de zonnepanelen die op het dak van het bedrijf lagen. Het blussen gaat nog uren duren.

De vlammen slaan al sinds maandagochtend om zich heen bij Axell Logistics, gelegen op het industrieterrein aan de Hermelijnweg. Brandend plastic zorgt in het gebied voor schadelijke dikke zwarte rook, ook vanwege de giftige koolmonoxide die vrijkomt, zo meldt de veiligheidsregio.

Naar mensen in d twee NL-Alerts vanwege de brand en sommige buurtbewoners werden gevraagd uit voorzorg hun woning te verlaten.

Woningen aan de Hoevenseweg zijn uit voorzorg ontruimd. ,,De rook trekt over hun woningen heen”, zegt een woordvoerder. ,,Het is een weinig bevolkt gebied, dus het gaat slechts om enkele huizen.”

De brand verspreidt ook materiaal door de lucht. ,,We krijgen veel meldingen van mensen met roetdeeltjes in de tuin. Waar dat precies gebeurt, is nog niet duidelijk. Dat proberen we in kaart te brengen.”

Brandscheidingen in het pand

Het vuur grijpt rond 13.30 uur nog altijd om zich heen. Er is dan nog helemaal geen zicht op hoe lang het blussen nog gaat duren. De brandweer probeert een zogenoemde ‘stoplijn’ te maken met behulp van de brandscheidingen in het pand, zegt een woordvoerder. ,,Zo kan het vuur blijven branden en wordt de brand vanaf de scheiding tegengehouden.”

Het vuur is nauwelijks te blussen, omdat de hulpdiensten er niet bij kunnen komen, meldde Vincent Baartmans, woordvoerder van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant rond het middaguur. ,,De strategie is voorkomen dat de brand zich uitbreidt.” Volgens Baartmans is de zorg dat de rook in de richting van het centrum van Etten-Leur waait. Momenteel strekt die zich uit in de richting van Hoeven.

Opslag met 26.000 pallets met petflesjes

De brand brak uit rond 09.30 uur en begon in de meterkast. Drie medewerkers waren binnen en konden op tijd het pand verlaten. Zij alarmeerden de hulpdiensten. ,,Twee van hen zijn BHV’ers en kennen de procedures”, vertelt Paul van Oers, leidinggevende bij Axell. Uit voorzorg kwam ook een ambulance ter plaatste, maar de medewerkers zelf bleven ongedeerd.

Quote Er is enorme schade, ik heb geen idee hoe groot Paul van Oers

,,Het is een ramp”, vervolgt Van Oers. ,,Er is enorme schade, ik heb geen idee hoe groot. Axell heeft zes hallen tot aan de Hoevenseweg toe.” Volgens Van Oers gaat het om een opslag met 26.000 pallets met lege petflesjes van buurbedrijf Berry Pet Power. De smeltende plastic flesjes zorgen voor de schadelijke dikke zwarte rook. Het vuur is vooralsnog niet overgeslagen. De medewerkers van Berry Pet Power zijn opgevangen in een naastgelegen kantine.

De rook is in een groot deel van West-Brabant zichtbaar. Aan omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten als ze last hebben van de rook.

‘Vooral heel treurig voor Axell’

Aan de achterkant van Axell is verkeersschool Blom gevestigd, aan de Hoevenseweg. Directeur Reggy Heijens heeft maandagochtend direct contact gehad met de brandweer. ,,We hebben ons terrein opengesteld, zodat de brandweer van daaruit ook kan blussen. En we hebben uit voorzorg onze vrachtwagens naar de andere kant van het terrein verplaatst”, aldus Heijens. Verder zijn er spullen van de Huurshop (naast Blom en vlak bij een van de gebouwen van Axell) naar het terrein van de verkeersschool verplaatst, eveneens uit voorzorg.

François Moelands, de voorzitter van de Industriële Kring Etten-Leur, is maandagochtend ter plekke geweest. ,,Ik heb de indruk dat er genoeg ruimte is tussen de aangrenzende bedrijven, dus ik denk niet dat die direct gevaar lopen. Maar het is vooral heel treurig voor Axell wat er nu gebeurt.”

Tientallen brandweerlieden zijn opgeroepen

De brandweer schaalde na de melding direct op naar middelbrand. ,,Vrij snel zagen we al vlammen uit het dak slaan”, meldde een andere woordvoerder eerder. Daarop werd opgeschaald naar een ‘grote brand’, en uiteindelijk ‘zeer grote brand’ met niveau ‘grip 2’, waarbij meerdere brandweerteams op locatie samenkomen voor groot overleg. Vele tientallen brandweerlieden zijn opgeroepen vanuit de hele regio, van Bergen op Zoom tot en met Breda.

De teams zijn met meerdere voertuigen ter plaatse, waaronder vier autotankspuiten, drie hoogwerkers, en watertransport. Zowel de Officier van Dienst (OvD) als de Hoofd Officier van Dienst (HOvD) zijn aanwezig. Met de OvD van de politie en de OvD bevolkingszorg werd vastgesteld hoe groot het gebied is waarbinnen de rook zich verspreidt. Ook een drone van de brandweer werd ingezet om het getroffen gebied te bepalen.

Door de brand is de weg afgesloten vanaf de N640 tussen bebouwde kom Hoeven en de kruising bij Industriegebied Vosdonk.

Transport met vrachtwagens

Axell Logistics is een Brabants bedrijf dat in 1933 werd opgericht in Diessen. Dat kleine familiebedrijf is vandaag de dag groter en is internationaal actief. Het bedrijf zorgt voor transport met vrachtwagens tussen Duitsland, de Benelux en Polen. Ook is Axell Logistics eigenaar van meerdere opslagplaatsen. Vijf van die ‘warehouses’ staan in Polen. De andere twee staan in Nederland: in Diessen en in Etten-Leur, waar de loods nu dus in brand staat.

