Uitslaande brand op vakantiepark Beekse Bergen: ‘gevaarlijke situatie’ door naastgelegen zwembad

VideoHet hoofdgebouw van het vakantiepark van de Beekse Bergen in Hilvarenbeek staat volledig in brand. Het houten gebouw is volgens de Veiligheidsregio niet meer te redden. Het aangrenzende zwembad met chloor zorgt volgens de brandweer voor een gevaarlijke situatie.

De brand begon aan de voorzijde van het gebouw door een gaslek. Al heel snel stond het volledige hoofdgebouw in brand. De brandweer laat het het pand inmiddels gecontroleerd uitbranden. In het hoofdgebouw, bij het vakantiepark, zijn onder andere het restaurant en het zwembad te vinden. De brandweer is ter plaatse met zeker 40 tot 50 man. Drie brandweervoertuigen, een watertransport, een hoogwerker, een speciale eenheid en een officier van dienst zijn bij de Beekse Bergen.

Volgens de woordvoerster van de Veiligheidsregio staat het hele gebouw in brand. ,,De brand is niet meer te houden.” Er zijn zover bekend geen mensen gewond geraakt.

Gevaarlijke situatie vanwege chloor

In het brandende pand zit ook het zwembad. Dat zorgt volgens de Veiligheidsregio voor een gevaarlijke situatie: ,,Chloor is een gevaarlijke, bijtende en giftige stof. Zodra hier vuur bij komt is het erg gevaarlijk om die lucht in te ademen.” Rond 10.30 uur liet de veiligheidsregio dat het water op het vuur inderdaad zorgde voor extra schadelijke stoffen. De opslag met gevaarlijke stoffen is inmiddels veilig.

Het pand dat in brand staat, staat niet in de buurt van het safaripark met de dieren. Het is niet duidelijk of de rookwolken ook daadwerkelijk een gevaar vormen voor de dieren van de Beekse Bergen.

Rook in verre omgeving te zien

De rook van de brand, is vanuit de wijde omgeving te zien. Het lijkt erop dat de wind erg gunstig staat. De rookwolken trekken over het Victoriameer richting het buitengebied. Mensen die in de vakantiehuizen verblijven hoeven niet geëvacueerd te worden en kunnen gewoon blijven. Als de wind de andere kant op had gestaan, had hoogstwaarschijnlijk het hele vakantiepark geëvacueerd moeten worden.

Verschillende vakantiegasten zijn ter plekke bij de brand om te kijken. Er zijn verschillende meldingen van stankoverlast vanuit Goirle en Moergestel. Volgens de Veiligheidsregio bevat alle rook die vrijkomt gevaarlijke stoffen, ook wanneer er geen chemicaliën bij betrokken zijn, zoals bij de brand in de Beekse Bergen. Omwonenden die overlast of stank ervaren, worden geadviseerd de ramen en deuren te sluiten.

‘Dieren lopen geen gevaar’

Volgens de woordvoerster van de Beekse Bergen gaat het safaripark woensdag gewoon open: ,,Het safaripark ligt een eind van het vakantiepark af. De dieren lopen dan ook geen gevaar”. Het Speelland van Beekse Bergen is vanaf 12.00 uur geopend.

