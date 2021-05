Uitslaande brand Rotterdams hotel onder controle, vuur ontstond in airco-unit op dak

Naar aanleiding van de eerste berichten dacht de brandweer dat het hele hotel moest worden ontruimd, maar dat was uiteindelijk niet nodig. Boven het hotel zit nog een appartementencomplex met 88 woningen. Een deel van de drie à vierhonderd hotelgasten en bewoners verliet het gebouw nadat er een ontruimingsalarm afging. Zij werden opgevangen in een restaurant onderin het hotel of een aangerukte stadsbus van de RET. Meerdere mensen wachtten buiten, onder wie een Russische songfestivalfan.

Volledig scherm Een Russische songfestivalfan wacht voor de deur van het hotel. © AD Rond half twee verklaarde de brandweer het hotel veilig, daarna konden alle gasten terugkeren. Omdat geen sprake was van een evacuatie, bleef een deel van de hotelgasten tijdens de controle van de brandweer op hun kamer zitten.



Er zijn vier mensen nagekeken vanwege het inademen van rook. Er werd één persoon naar het ziekenhuis vervoerd. De brand was korte tijd in de wijde omtrek te zien. De brand woedde in een airco-unit, die op het dak staat van een bijgebouw van het grote complex.

Hoteleigenaar Serhat Celik liet ter plaatse weten dat hij ‘erg geschrokken’ is. Hij zat thuis toen zijn personeel hem informeerde over de brand. Volgens hem heeft de brand in de technische ruimte geen rook- of waterschade in het hotelgebouw veroorzaakt. Hij baalt, want dankzij het Eurovisie Songfestival draait het hotel ‘eindelijk weer’ een goede omzet. Het hotel is nagenoeg volgeboekt.

Quote Ik dacht dat het pistool­scho­ten waren Elisa D’Osfina

De Italiaanse journalist Elisa D’Ospina en haar collega Andrea Alessandrini waren zich vrijdagavond op hun hotelkamers aan het voorbereiden op de finale van het songfestival van zaterdag. Opeens hoorde Elisa een stuk of tien kleine knallen. ,,Ik dacht dat het pistoolschoten waren. Buiten hoorden we al snel sirenes. We zitten op de achtste verdieping en ik ruik zelf niks, dus we zijn snel naar buiten gegaan. Onze bagage staat nog op de kamers.”

In het hotel zitten geen delegaties of artiesten die meedoen aan het Eurovisie songfestival in de stad, wel veel bezoekers en journalisten. Het Art Hotel ligt op nog geen twee kilometer van Ahoy, waar zaterdagavond de finale van het liedjesfestijn plaatsvindt.

