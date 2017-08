Uitspraak over vuile sliding bij amateurs kan grote gevolgen hebben

Een dubbele beenbreuk en een scheur in zijn enkel liep de speler op, door een mislukte tackle op de bal van een tegenstander. Het gebeurde tijdens een wedstrijd in de achtste klasse van het zondagvoetbal, tijdens Schoonhoven 1 tegen cvv Zwervers 7. De veroorzaker kreeg in eerste instantie 120 uur werkstraf, na hoger beroep bleef een werkstraf van 100 uur en een boete van bijna 9.000 euro over.

De verdachte Roger B. was uit op de bal, denkt het gerechtshof in Den Haag, getuige de uitspraak. De nu 22-jarige man zegt dat er geen sprake was van opzet. Toch is hij veroordeeld, omdat het hof zwaar laat wegen dat er een 'aanmerkelijke kans' was dat het slachtoffer geraakt zou worden, ten val zou komen en dat pijn of letsel zou ontstaan. ,,Bij het maken van een sliding tackle neemt de speler bewust het risico dat hij zijn tegenstander raakt en ten val brengt. Voor zo'n tackle is altijd ruimte nodig; als deze te dichtbij wordt ingezet, valt de speler vrijwel zeker over het been van zijn tegenstander. Het is algemeen bekend dat het aantal blessures door sliding tackles groot is.'' Dit alles vat het hof samen als 'voorwaardelijke opzet tot mishandelen van de tegenstander'.

Bijzonder

,,Dit is een bijzondere zaak'', stelt advocaat Christian Visser ,,Ik ben dit niet eerder tegengekomen.'' Visser is gespecialiseerd in voetbalzaken. ,,Ik herinner me alleen de overtreding van Rachid Bouaouzan.'' In 2004 leverde een grove charge van de speler van Sparta een dubbele beenbreuk op voor Niels Kokmeijer. Dit was tijdens een duel in het betaalde voetbal en betekende het einde van Kokmeijers carrière. Bouaouzan kreeg een rode kaart en langdurige schorsing en in 2008 zes maanden voorwaardelijk.

Quote Ik denk niet dat politie en justitie zin hebben om iedere week met dit soort zaken aan de slag te gaan Christian Visser ,,Van de amateurvelden ken ik geen soortgelijke voorbeelden van strafrechtelijke vervolging'', stelt advocaat Visser. De vraag is nu of iedereen die letsel aanbrengt door een tackle kan worden vervolgd. ,,Het zou inderdaad kunnen dat dit verstrekkende gevolgen heeft'', aldus Visser. Hij benadrukt ook dat het van de zaak afhangt of strafvervolging mogelijk is. ,,Ik denk niet dat politie en justitie zin hebben om iedere week met dit soort zaken aan de slag te gaan. Het gaat om details. Zijn er beelden? Of wordt alleen afgegaan op horen zeggen?''



Het oordeel van het hof is gebaseerd op verklaringen van getuigen. Maar die zijn niet eensluidend. 'Niet is vast te stellen waar de bal zich op dat moment precies bevond en ook niet op welke plek de verdachte het been precies raakte', staat in het vonnis.

Vergaande uitleg

Dat de verdachte ook volgens het hof uit was op de bal maakt deze zaak bijzonder, stelt advocaat Anno Huisman. Hij kan er met zijn verstand niet bij dat het hof tot dit vonnis is gekomen. ,,Dit is wel een heel vergaande uitleg van de wet. Dit soort situaties is aan de orde van de dag op het voetbalveld. Je hoeft op zondag Studio Sport maar aan te zetten. Dit zou kunnen leiden tot veel soortgelijke zaken.''

Huisman haalt aan dat niet voor niets vrije trappen en kaarten in het leven zijn geroepen op het voetbalveld. ,,Dit is wezenlijke beïnvloeding van het voetbalspel.''

Het slachtoffer, dat bij de politie een aanklacht had ingediend, wil niet reageren zolang de zaak nog niet is afgerond. Voetbalbond KNVB kon nog niet reageren.