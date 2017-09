Uitstoot broeikasgassen toch weer licht gestegen

In plaats van een daling van de uitstoot van broeikasgassen, zoals in het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken, kende Nederland het afgelopen jaar een lichte stijging van 1 procent in vergelijking met 2015. Dat meldt het CBS.

De stijging komt vooral voor rekening van de chemische industrie, waar meer bedrijvigheid was in 2016. Ook het toenemende verbruik van aardgas voor de verwarming van woningen en kantoren was de boosdoener. Daarentegen daalde de hoeveelheid broeikasgassen die door elektriciteitscentrales werd uitgestoten.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt jaarlijks bij hoeveel koolstofdioxide, methaan, lachgas en fluorhoudende gassen worden uitgestoten in Nederland. Koolstofdioxide (CO2) vormt veruit het grootste deel van de broeikasgassen.

Forse daling nodig

De stoffen zijn een bedreiging voor het milieu en de rechter bepaalde in 2015 in de zogenoemde Urgenda klimaatzaak dat de Nederlandse Staat ervoor moet zorgen dat de uitstoot in 2020 minimaal 25 procent lager is dan die in 1990. Voor 2016 geldt dat 11 procent minder broeikasgassen zijn uitgestoten dan in 1990, maar 1 procent meer dan in 2015.

Doordat vorig jaar drie oude kolencentrales sloten en er een groter beroep werd gedaan op aardgascentrales daalde het totale steenkoolverbruik in de elektriciteitsproductie naar 32 procent. Tussen 2011 en 2015 was het juist toegenomen van 18 procent naar 36 procent.