Uitstoot broeikasgassen weer flink lager, vooral huishoudens stoken minder

Een jaar eerder ging de uitstoot in de eerste drie maanden ook al fors omlaag; toen met 11 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers van de RIVM Emissieregistratie. Hoge aardgasprijzen als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne zijn de belangrijkste reden voor het lagere verbruik.

Graden lager

Door de kachel een paar graden lager te zetten slaagden huishoudens erin om 12 procent minder broeikasgas uit te stoten. ,,Er is fors bezuinigd op het energieverbruik”, stelt CBS-woordvoerder Cor Pierik. Ook in de chemische industrie landbouw ging de uitstoot omlaag.

De enige uitschieter omhoog is de mobiliteit. Met name dankzij meer vliegverkeer groeide de uitstoot in deze sector met 10 procent ten opzichte van het eerste kwartaal in 2022. Het totale verbruik van benzine en kerosine nam met 22 procent toe. Daarmee is de mobiliteit nagenoeg terug op het uitstootniveau van voor de coronapandemie.