Uitvaarten levenloos geboren kinderen verdubbeld

Verzekeraars vergoeden sinds 2013 in elk geval het afscheid van kinderen die na twintig weken levenloos zijn geboren en er is duidelijk behoefte aan. ,,Vanaf het prille begin van een zwangerschap maakt een kind immers al onderdeel uit van het gezin", verklaart Dela-directeur Edzo Doeve.



Zijn organisatie verzorgt nu zo'n 160 uitvaarten per jaar voor levenloos en te vroeg geboren baby's die overleden. Dela is overigens een van de verzekeraars die helemaal geen grens meer hanteren. Hoe kleiner het kindje is, hoe minder de behoefte aan een echte uitvaart is. Ouders willen dan vaak liever een klein en intiem ,,passend afscheid".