Uitvaartstoet op de fiets door hartje Breda: ‘Jan was één en al fiets’

Dode en vier gewonden bij ernstig bedrijfson­ge­val in Nieuwdorp

Bij een ernstig bedrijfsongeval aan de Luxemburgweg in Nieuwdorp is een persoon om het leven gekomen. Vier andere personen zijn gewond geraakt. Er werd onder andere een traumahelikopter ingezet. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd.

14:14