Uitverkocht Zeeman-parfum voor bizarre prijzen op Marktplaats

Waar je bij de parfumerie al snel tientallen euro's neertelt voor een geurtje, vond discountketen Zeeman dat dit een stuk goedkoper kon. Afgelopen zaterdag lag Lucht , een speciaal door de winkelketen ontwikkeld geurtje, voor 4,99 euro in de winkel. Maar niet voor lang. Binnen een paar uur was de geur in zowel de winkels als de webshop uitverkocht en het parfum wordt nu alsnog voor tientallen euro's aangeboden op Marktplaats. Zeeman roept op vooral niet zoveel geld uit te geven.

De flesjes vlogen afgelopen zaterdag over de toonbank. Lucht, een unisex geur die verkrijgbaar is in blauwe en gele variant, bleek een enorme hit. Het kwam ook voor de winkelketen als een verrassing.



‘Door het succes van eerdere campagnes, zoals de trouwjurk en onze sneakers, weten we dat een spraakmakend product heel wat mensen in beweging kan brengen’, zegt marketingmanager Caroline van Turennout in een persbericht. ‘Natuurlijk hoopten we dat succes nu weer te evenaren. We hebben daar dan ook groot op ingekocht, maar door dit enorme succes zijn we toch verrast.’



Mei vorig jaar stonden er lange rijen voor een pop-upwinkel van Zeeman in Amsterdam voor de speciale Zeeman-sneakers. In 2016 was de befaamde Zeeman-trouwjurk, die slechts 29,99 kostte, binnen no-time uitverkocht.

67 euro

Ook de nieuwe stunt lijkt slachtoffer te worden van het ‘Zeeman-effect’. Op Marktplaats staan tientallen advertenties waar mensen de flesjes ongeopend verkopen voor tientallen euro’s. Dat terwijl het parfum juist bedoeld was als goedkoop alternatief voor geurtjes van dure merken.

Zo heeft Jolanda Rijndorp inmiddels een bod van 67 euro ontvangen. ,,Het is heel apart dat mensen zoveel geld betalen voor iets wat normaal 5 euro kost. Ik had zelf vier flesjes gekocht, twee voor mij en mijn man en twee om te verkopen. Ik had wel verwacht dat er een run op zou komen, net als bij de sneakers.”

Zeeman belooft met Lucht een eau de parfum dat even lekker ruikt als dure varianten. De geur komt vrij in drie lagen, aldus de keten.



Geel

Eerste laag: ozonic, sinaasappel, neroli

Tweede laag: jasmijn, zwarte peper

Derde laag: vanille, amber, sandelhout, witte muskus



Blauw

Eerste laag: bergamot, citroen, kardemom

Tweede laag: jasmijn, rozemarijn, roos, muguet

Derde laag: leer, tonka, witte muskus, vetiver.

Nieuwe voorraad

Zeeman roept liefhebbers van de geur op om niet in te gaan op de woekerprijzen. ‘Het is juist onze bedoeling een topgeur voor de laagst mogelijke prijs aan te bieden. We zorgen ervoor dat we zo snel mogelijk nieuwe voorraad hebben, zodat zoveel mogelijk mensen plezier kunnen hebben van Lucht’, aldus Zeeman in een verklaring.

Jolanda heeft hierop besloten de geurtjes voor 25 euro te verkopen aan de hoogste bieder. ,,Wel zo eerlijk”, zegt ze. ,,Ik hoef er ook niet aan te verdienen. En als niemand ze wil omdat er een nieuwe voorraad komt, dan houd ik ze voor mezelf. Ze ruiken allebei lekker.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Absurde bedragen

Ook Tim Vlielander was er op tijd bij toen het parfum in de winkel lag. ,,Ik had het een paar dagen van tevoren op internet gelezen. Toen ik zaterdagochtend toevallig in de stad was en ze in de winkel zag liggen, besloot ik ze mee te nemen en maar te zien wat ik ermee zou doen.”

Toen Tim vervolgens zag dat ze overal uitverkocht waren en dat veel geluksvogels zoals hij de flesjes op Marktplaats aanboden, besloot hij ook een poging te wagen. Op zijn advertentie werden absurde bedragen geboden van wel 2000 euro. ,,Ik ging er niet vanuit dat dat serieus was. Ik stond er wel van te kijken. Binnen een uur kreeg ik al dit soort biedingen.” Uiteindelijk heeft Tim de flesjes verkocht voor 25 euro. ,,Het was nooit mijn bedoeling er ordinair geld mee te verdienen.”

Tim denkt dat mensen er zoveel voor bieden omdat het bij de vorige acties van de Zeeman, met de trouwjurk en de sneakers, bij één oplage bleef. ,,Dat is de aantrekkingskracht, denk ik. Dat je het gevoel hebt iets zeldzaams in handen te hebben. ”

Volgens Zeeman is het parfum vanmiddag weer online verkrijgbaar en eind volgende week liggen de flesjes weer in de winkels.

Bekijk onze trending video’s:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.