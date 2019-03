Uitvinder: Scheerapparaat scheert links beter dan rechts door ontwerpfout

OM in cassatie: vrijgespro­ken ouders weer voor de rechter vanwege dood baby Jairo

13 maart Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in cassatie tegen een uitspraak door het gerechtshof Amsterdam in de zaak rond de dood van baby Jairo, afgelopen vrijdag. Toen werden de 29-jarige vader en 28-jarige moeder vrijgesproken van betrokkenheid ervan omdat niet kon worden vastgesteld wie van de twee verantwoordelijk was voor zijn dood.