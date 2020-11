Uitzendbaas schopt en slaat arbeidsmigrant op uitgelekte video: ‘Verschrikkelijk om te zien’

Hierom heb je diep in het najaar nog last van zoemende muggen in de slaapkamer

20:50 Het is diep in het najaar en toch is het gezoem van muggen in onze slaapkamers nog niet verdwenen. Door het warme voorjaar en de hete zomer zouden er wel eens meer muggen dan normaal het najaar gehaald kunnen hebben, vermoedt muggenexpert Bart Knols.