Uitzonderlijk: nog geen moord of doodslag dit jaar (maar met één slag om de arm)

Nederland is de eerste zestien dagen van dit jaar doorgekomen zonder ook maar één geval van moord of doodslag. Dat is uniek.

,,Dit is sinds 1970, zover kan ik terugkijken, nog nooit gebeurd’’, zegt Eric Slot van de site moordatlas.nl, die ook niet direct een verklaring heeft. ,,Het is doorgaans toeval, al is het wel zo dat het aantal liquidaties vorig jaar al sterk is afgenomen. Of het er wat mee te maken heeft, weet ik niet zeker, maar er zijn natuurlijk ook aardig wat aanhoudingen geweest in de mocro-maffia.’’ Ook is het een feit dat het aantal gevallen van moord- of doodslag de laatste 25 jaar over het algemeen een dalende trend laat zien.

1 januari

De afgelopen tien jaar vielen in Nederland in de eerste twee weken van dit jaar altijd al minstens drie slachtoffers van moord- of doodslag te betreuren, meestal zelfs meer. 2013 spande de kroon met toen al 14 doden. Vorig jaar stond de teller half januari al op 4. Daarnaast geldt 1 januari als een dag waarop vaak al het eerste geval van moord of doodslag kan worden genoteerd, in de nasleep van het feestgedruis. Dat is dit jaar gelukkig ook niet gebeurd.

Wel moet vermeld worden dat er één ‘twijfelgeval’ is: Raisa Fairbairn, de vrouw die vorige week dinsdag in alle vroegte bij de Watertaxi bij Hotel New York in Rotterdam door hulpdiensten uit het water werd gered en gereanimeerd. Desondanks overleed zij enkele dagen later in het ziekenhuis. In eerste instantie ging de politie niet uit van een misdrijf, inmiddels zijn daar twijfels over.